Орловцы жаловались на маркетплейсы около 50 раз

Такова статистика этого года.

О ней сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, ссылаясь на Роспотребнадзор. В текущем году в региональное Управление ведомства поступило 102 обращения, связанных с дистанционной торговлей. 54% таких жалоб касались маркетплейсов.

В основном, орловцы жаловались на нарушения сроков доставки, несоответствие заявленных и фактических характеристик товаров, а также на отказы в добровольном решении споров и возврате средств.

По результатам рассмотрения обращений Роспотребнадзор выдал хозяйствующим субъектам 6 предостережений. Также ведомство подало в суды пять исковых заявлений в интересах конкретных потребителей.

Также в пресс-службе губернатора рассказали, что работу маркетплейсов обсуждали на специальном заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Встречу в режиме видеоконференции провёл глава комиссии — первый вице-премьер федерального правительства Денис Мантуров. В ней участвовал и Андрей Клычков.

ИА «Орелград»