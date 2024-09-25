Под Орлом нашли 11 погибших солдат

Останки бойцов Красной Армии обнаружены поисковиками.

В Орловской области в период с 19 по 23 сентября были обследованы сельскохозяйственные поля Новосильского района. Работы проводились в рамках осеннего этапа «Вахты памяти». Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФСИН России, отряд которого Красноармеец», действующий при СИЗО-1 города Орла, принял участие в поисковых работах. Всего было локализовано пять объектов.

«При их отработке обнаружены и подняты останки 11 солдат и командиров Красной Армии, – сообщает пресс-служба УФСИН. – К сожалению личных подписных вещей и опознавательных знаков обнаружено не было. Останки бойцов будут преданы земле со всеми воинскими почестями, а поисковые работы на полях Орловщины продолжатся, как и прежде».

Добавим, что помимо «Красноармейца» в поисковых работах принимали участие члены военно-исторического клуба «Поиск» Академии ФСИН России из Рязани, а также поисковые отряды «Память» Управления ФССП России по Орловской области, «Салют» из поселка городского типа Залегощь и сотрудники УФССП России по Тульской области. Все они приняли участие в ежегодной поисковой операции «Золотая осень», которая традиционно проводится в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти».

По данным регионального правительства, в настоящее время на территории Орловской области находится 744 воинских захоронения, в которых покоятся порядка 114 тысяч солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Так, в минувшем августе в Ливенском районе были перезахоронены останки восьми бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщала тогда «Ливенская газета», мероприятие прошло сегодня в рамках «Вахты Памяти – 2024» в селе Сосновка. Останки солдат были обнаружены членами поискового отряда «Подвиг» этой весной. Рядом с ними были найдены личные вещи, позволившие идентифицировать погибших именно как бойцов РККА. В частности, были найдены расчески, ремни, пуговицы, перочинные ножи и ботинки. К сожалению, имена погибших воинов установить не удалось.

ИА «Орелград»