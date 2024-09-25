В орловской «Скорой» опробовали новую тревожную кнопку

Она позволяет бригаде медиков вызвать на место наряд Росгвардии.

Новость сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Новая возможность появилась у орловских бригад службы скорой медицинской помощи в текущем месяце. Теперь на планшетах медиков есть особая кнопка. В случае угрозы жизни или здоровью сотрудника «Скорой» он может одним нажатием вызвать на место происшествия экипаж Росгвардии.

В депздраве уточнили, что одна из бригад уже пустила новинку в ход. Это случилось на очередном вызове.

«Сын пациентки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил напасть на прибывших медиков. К счастью, в тот вечер обошлось без пострадавших», – пояснили в департаменте.

Кроме того, на данный момент практически все бригады скорой помощи в нашем регионе работают в единой медицинской системе. Когда медики едут на вызов к сложному пациенту, фельдшер может прямо в рабочем планшете увидеть его электронную медицинскую карту (если больной наблюдается в поликлинике). Если вызов заканчивается госпитализацией, то ещё в дороге информация из медкарты пересылается в учреждение, куда везут пациента.

ИА «Орелград»