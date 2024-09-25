В Орле представили уникальный фотоальбом о Судбищенской битве

Презентация издания состоялась в рамках работы тематической выставки.

Уникальный фотоальбом был представлен на открытии выставки «Судбищенская битва. История открытия поля сражения», уточнили в Орловском краеведческом музее. Издание рассказывает о том, как археологам удалось найти место исторической битвы, важность которой для истории России в настоящее время переоценивается историками. Альбом содержит комментарии ведущих историков, археологов, общественных и государственных деятелей, а также богатую коллекцию фотографий с места проведения раскопок.

«Этот альбом представляет собой не только визуальный рассказ о важнейших находках и исследованиях, но и глубокое погружение в историю нашей страны, – рассказали в Орловском краеведческом музее. – Читатели смогут увидеть редкие фотографии, сделанные в ходе археологических раскопок, а также узнать о значении этих находок для изучения и развития военной истории России. Каждый разворот альбома – это новая страница, наполненная историей, оживающей перед нашими глазами».

Напомним, в эти дни в музее проходит выставка «Судбищенская битва. История открытия поля сражения». Это совместный проект руководства Орловской области, медиагруппы «Россия сегодня», ИА РАН, Орловского краеведческого музея, Государственного музея-заповедника «Куликово поле» и Орловского клуба подводного плавания «Диво», члены которого первыми нашли артефакты Судбищенской битвы. Последняя произошла 24-5 июня (3-4 июля по новому стилю) 1555 года в период правления царя Ивана IV Грозного.

На поле брани сошлись русское войско под командованием боярина Ивана Шереметева и войском крымского хана Девлет-Гирея. Специалисты отмечают, что об этой битве до последнего времени было известно из исторических источников, но археологических свидетельств было мало. Наиболее подробный рассказ о ней Никоновская летопись, который почти полностью повторяют известия Лицевого летописного свода и большинство других летописей.

«Память о битве была столь значимой, что при составлении в конце XVI века «чертежа украинным городам», то есть подробного плана южной границы, служащие Разрядного приказа отмечали в описании: «а до речки до Любовши и до Судбищ, где было дело с крымским царем Шереметеву от Новосили 30 верст, а от Судьбища до Дедилова 80 верст». А вот собственно точное место битвы для потомков за прошедшие столетия было утеряно», – отмечают в краеведческом музее. В 1995 году мемориал в память о битве был открыт около села Судбище, но в то время определить точное место сражения не удалось. Все изменилось весной 2021 года, когда место сражения было найдено.

ИА «Орелград»