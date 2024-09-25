Орловские банкроты раскошелились на 231 миллион рублей

Текущие поступления значительно превосходят показатели прошлого года.

В Орловской области налоговики оценили эффект от применения сравнительно нового механизма реструктуризации долгов, в котором налоговая служба выступает в качестве посредника и медиатора. Согласно обнародованным региональным Управлением ФНС России сведениям, в 2024 года сумма поступлений от предприятий и граждан, находящихся в процедурах банкротства, составила 231 миллион рублей. В прошлом году за аналогичный период времени сумма поступлений была на 90 миллионов рублей меньше. То есть, за год она увеличилась почти на 64 процента.

«В целях оказания помощи бизнесу, попавшему в тяжелую экономическую ситуацию, восстановить платежеспособность и не допустить его банкротства, ФНС России создана специальная площадка по реструктуризации долга, – пояснили в областной налоговой службе. – Там должники и кредиторы при содействии налогового ведомства могут найти оптимальный путь урегулирования образовавшейся задолженности, пересмотреть условия и составить план погашения долга без санкций».

Интерактивная площадка работает на официальном сайте ФНС России, найти ее нетрудно. Чтобы стать ее участником, следует в режиме онлайн подать соответствующую заявку. Налоговики подчеркивают, что в процедуре реструктуризации акцент делается на индивидуальный подход, ведь у каждого – свои проблемы и трудности. Меры поддержки подбираются индивидуально по результатам подробного анализа всех обстоятельств, связанных с долгом, отмечают в ведомстве.

Для граждан, оказавшихся на грани банкротства, также действует процедура реструктуризации долгов. Как поясняют налоговики, это реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве в целях восстановления платежеспособности налогоплательщика. Для погашения задолженности специально для него разрабатывается план реструктуризации долгов. «Это позволяет гражданину добровольно урегулировать свою задолженность без объявления себя банкротом, сохранить имеющееся у него имущество и не нести бремя неблагоприятных последствий», – подчеркнули в налоговой службе.

ИА «Орелград»