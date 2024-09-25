Орловские таксисты стали жертвой пранка

Водители агрессивно встретили «новенького».

Таксистов, которые работают в Орле у железнодорожного вокзала, разыграл известный пранкер Владимир Борода (BORODA TV).

Блогер сыграл роль новоприбывшего водителя такси, уводящего клиента из под носа «старой гвардии». Такое поведение ожидаемо вызвало у орловских таксистов агрессивную реакцию. Они начали требовать, чтобы новичок покинул территорию, утверждая, что имеют особые права на данное место.

Это являлось первой частью пранка. Затем блогер вернулся на место в сопровождении орловского спортсмена Евгения Чикунова, исполнившего роль криминальной «крыши».

Появление могучего орловца сделало привокзальных таксистов намного сговорчивее и приветливее. В итоге они согласились, что их новый коллега тоже имеет право на место под солнцем у орловского вокзала.

ИА «Орелград»