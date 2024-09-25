Орловские таксисты стали жертвой пранка

25.9.2024 | 15:31 Новости, Происшествия, Транспорт

Водители агрессивно встретили «новенького».

Фото: БОРОДА TV

Таксистов, которые работают в Орле у железнодорожного вокзала, разыграл известный пранкер Владимир Борода (BORODA TV).

Блогер сыграл роль новоприбывшего водителя такси, уводящего клиента из под носа «старой гвардии». Такое поведение ожидаемо вызвало у орловских таксистов агрессивную реакцию. Они начали требовать, чтобы новичок покинул территорию, утверждая, что имеют особые права на данное место.

Это являлось первой частью пранка. Затем блогер вернулся на место в сопровождении орловского спортсмена Евгения Чикунова, исполнившего роль криминальной «крыши».

Появление могучего орловца сделало привокзальных таксистов намного сговорчивее и приветливее. В итоге они согласились, что их новый коллега тоже имеет право на место под солнцем у орловского вокзала.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования