Отремонтированная «Дворянка» активировала либидо орловца

Мужчина предался сомнительному занятию прямо в историческом месте Орла.

В Орле появился ещё один любитель публичного самоудовлетворения. Мужчину средних лет, который осуществлял соответствующую процедуру, сняли на видео в недавно отремонтированном сквере «Дворянское гнездо». Видео опубликовал портал «Орловские новости».

Из записи становится ясно, что её делала женщина, очевидно, случайная прохожая — чтобы запечатлеть для истории (и, возможно, правоохранительных органов) сомнительный поступок. Отметим, что орловец, предаваясь данному занятию, смотрел прямо на «оператора» и не выпускал из другой руки пластиковый пакет.

Впрочем, подобные случаи происходят в нашем городе не так редко. Последняя громкая история была связана с бульваром Победы. Причём она имела место в холодное время года.

Напомним, что благоустройство «Дворянского гнезда» затянулось почти на год. Сквер должны были сдать ещё 1 сентября минувшего года. В связи с этим подрядчику пришлось заплатить крупный штраф.

ИА «Орелград»