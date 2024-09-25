В Орле растёт число нападений собак на людей

Статистика уже превышает показатели минувшего года.

На данный момент официально известно примерно о тысяче случаев, которые произошли в областном центре период с 1 января. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

При этом новый приют для бездомных животных, построенный на территории «Спецавтобазы», всё ещё не открыт. Заказчик отказывается принимать работы до устранения важных недостатков. Такую информацию озвучила юрист «Спецавтобазы» по договорным отношениям Яна Ломакина.

Отметим, что далеко не все нападения собак связаны именно с бездомными псами. Например, по итогам 2022-го года Роспотребнадзор сообщил о 2375 орловцах, укушенных различными животными. Из них на бездомных пришлось только 32% случаев (в областном центре — 35% случаев).

Ранее стало известно, что приют для животных «Милена», куда привозят и орловских собак, привлекли к ответственности.

ИА «Орелград»