Орловский митрополит призвал не ходить на магический фестиваль

Мероприятие пройдёт в эти выходные.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон выступил с неожиданным видеообращением. Официальный лидер православных христиан Орловщины призвал жителей региона не посещать фестиваль, посвящённый магической тематике.

Прямо в видеообращении мероприятие не упоминается. Однако, судя по всему, митрополит имел в виду фестиваль «Тайны вселенной», запланированный на 28 и 29 сентября. Он должен пройти в ТЦ «Рио», впервые в нашем городе.

Тихон раскритиковал концепцию мероприятия, фактически, связав его с тёмными и «бесовскими» силами. При этом он вспомнил об Анатолии Кашпировском и других эзотерических звёздах перестройки и 90-х годов.

Также митрополит напомнил орловцам об СВО. «У нас и так напряжённая обстановка… Выживают те, за кого молятся», – высказался он.

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ИА «Орелград»