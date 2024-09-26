Коммунальщики подняли цены на 10%

Скачок цен на рынке был зафиксирован по итогам июля.

Орелстат измерил и сравнил индексы цен производителей промышленных товаров Орловской области, предназначенных для реализации на внутреннем рынке. Сообщается, что в июле 2024 года относительно предыдущего месяца рост цен в средне составил 0,3 процент. Индекс продукции обрабатывающих производств составил 99,7 процента, то есть он немного снизился по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс цен в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха составил 102,8 процента.

Индекс цен в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений составил 109,9 процента. Иными словами, всего за месяц цены в этой отрасли выросли почти на 10 процентов. Рост был зафиксирован и в других отраслях, в частности в агропромышленном комплексе. По подсчетам Орелстата, в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями Орловской области, составил 104,5 процента, в том числе в растениеводстве – 107,5 процента, в животноводстве – 100,8 процента.

«Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за июль 2024 года равен 100,4 процента, – следует также из информации статистиков. – В том числе индекс цен производителей строительной продукции – 101 процент, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 99,8 процента, индекс цен на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 100,8 процента. Индекс тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом в июле 2024 года, по отношению к июню 2024 года, составил 100 процентов».

ИА «Орелград»