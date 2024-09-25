Орловскую область атаковала американская белая бабочка

25.9.2024 | 17:01 Закон и порядок, Новости

В регионе установили карантинную фитосанитарную зону.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Карантинная зона по данному вредителю установлена в Ливнах и Ливенском районе. Известно, что общая площадь зоны составляет 18 тысяч 393,95 гектара, а площадь её очага — 3 тысячи 350,38 гектара. Кроме того, установлена буферная зона площадью 15 тысяч 43,57 гектара.

Американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury) способна повреждать около 250 видов древесных и кустарниковых пород и травянистых растений. Она плодовита и многоядна. Прежде всего, в сфере её интересов — яблони, вишни, сливы и груши.

Чтобы спасти растения от вредителя, нужно собирать и уничтожать гусениц и яйцекладки, а ветви с гнёздами гусениц обрезать и сжигать. Если бабочка уже испортила дерево, надо убрать мёртвую кору и обмазать ствол известью. Также можно применять специальные химические препараты.

ИА «Орелград»


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