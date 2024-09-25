Завтра в Заводском районе Орла отключат горячую воду

25.9.2024 | 16:10 ЖКХ, Новости

Здесь будут делать важный ремонт.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

АО «Орелгортеплоэнерго» планирует заменить запорную арматуру на котельной, расположенной по адресу Комсомольская, 119.

В итоге в течении завтрашнего дня услуга не будет предоставляться жителям домов, расположенных на улицах МОПРа (10, 12, 14 и 29), Комсомольской (95-А и 99) и Холодной, 8.

Кроме того, завтра с 10 до 17 часов по ряду адресов горячее водоснабжение не будет прекращено полностью, но станет менее активным. Температура воды будет снижена.

Это коснётся домов, расположенных на

  • Весёлой, 12 и 24,
  • Генерала Жадова, 2, 13, 21, 25,
  • Генерала Родина, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 60-А и 62.

ИА «Орелград»


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