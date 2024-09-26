Администрация губернатора проверила Некрасовскую школу

В ходе проверки было выявлено почти два десятка нарушений.

Результаты контрольного мероприятия, проведенного главным контрольным управлением губернатора, озвучила администрация губернатора и правительства Орловской области. Речь идет о плановой выездной проверке финансово-хозяйственной деятельности бюджетного общеобразовательного учреждения «Некрасовская общеобразовательная школа». Также была проведена проверка достоверности отчета школы об исполнении ею государственного задания. Мероприятие было проведено в рамках осуществления полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю.

Проверенный период охватил весь 2023 год и первый квартал 2024 года. В результате контрольного мероприятия было выявлено 18 нарушений. Впрочем, 13 из них касались выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам школы. Проверяющие выяснили, что в нарушение многих правил и нормативных актов в школе 13 раз начислялись премии трем сотрудникам учреждения при наличии у них дисциплинарных взысканий.

Одно нарушение было выявлено в ходе проверки достоверности отчета об исполнении государственного задания за 2023 год. Было установлено, что сам отчет составлен не по утвержденной правительством региона форме. В остальных случаях нарушения касались выполнения требования Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Так, оплата колой выполненных работ по двум контрактам была произведена на 4 и 5 рабочих дней позже установленного срока.

Кроме того, сведения о двух контрактах были внесены в государственную информационную систему с опозданием на 5 и 9 рабочих дней. По результатам проведения контрольного мероприятия руководству школы было направлено представление, а его копию получил региональный департамент образования. Информация о результатах проверки также была направлена в прокуратуру Орловской области в соответствии с указом президента Российской Федерации «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики».

ИА «Орелград»