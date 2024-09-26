Некоммерческим организациям помогут создать сайты

Информационную поддержку от областных властей они получат в рамках конкурсного отбора.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил порядок отбора социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) для оказания информационной поддержки. Судя по документу, заключается такая мера поддержки в помощи по созданию официальных сайтов СО НКО и «обеспечении их функционирования путем использования федеральной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Уполномоченным органом в указанной сфере губернатор определил региональный департамент внутренней политики и развития местного самоуправления. Участниками отбора могут стать некоммерческие организации, зарегистрированные и действующие на территории Орловской области, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с постановлением правительства РФ. При этом в их уставе должен быть указан один из обязательных видов деятельности.

Это могут быть: оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки добровольчества и волонтерства; патриотическое воспитание; деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта.

По условиям, участниками отбора не могут быть государственные и муниципальные учреждения, государственные корпорации и компании, а также политические партии. Отбор проводится в рамках предельного количества социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих право на получение информационной поддержки. Для участия в отборе СО НКО должны подать заявки в вышеуказанный департамент, приложив к ней копию своего учредительного документа, информацию о своей деятельности.

ИА «Орелград»