Этой ночью над Орловщиной сбили беспилотник

Об этом объявил губернатор.

Андрей Клычков рассказал об этом в своих соцсетях.

Он уточнил, что вражеский БПЛА сбили дежурными средствами противовоздушной обороны.

«На месте происшествия работают оперативные службы», – добавил Клычков. О пострадавших и разрушениях в результате данного нападения не сообщалось.

«Спасибо нашим защитникам, которые неутомимо сдерживают атаки противника, днём и ночью охраняют наши семьи! Победа будет за нами!» – написал губернатор.

В предыдущий раз Орловская область подвергалась нападению БПЛА 18 сентября. Отметим, что в свежей сводке Минобороны, опубликованной около семи утра, новая атака на Орловщину не упоминается.

ИА «Орелград»