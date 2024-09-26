Этой ночью над Орловщиной сбили беспилотник

26.9.2024 | 10:30 Новости, СВО

Об этом объявил губернатор.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Андрей Клычков рассказал об этом в своих соцсетях.

Он уточнил, что вражеский БПЛА сбили дежурными средствами противовоздушной обороны.

«На месте происшествия работают оперативные службы», – добавил Клычков. О пострадавших и разрушениях в результате данного нападения не сообщалось.

«Спасибо нашим защитникам, которые неутомимо сдерживают атаки противника, днём и ночью охраняют наши семьи! Победа будет за нами!» – написал губернатор.

В предыдущий раз Орловская область подвергалась нападению БПЛА 18 сентября. Отметим, что в свежей сводке Минобороны, опубликованной около семи утра, новая атака на Орловщину не упоминается.

ИА «Орелград»


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