Этой ночью над Орловщиной сбили беспилотник

Об этом объявил губернатор.
Андрей Клычков рассказал об этом в своих соцсетях.
Он уточнил, что вражеский БПЛА сбили дежурными средствами противовоздушной обороны.
«На месте происшествия работают оперативные службы», – добавил Клычков. О пострадавших и разрушениях в результате данного нападения не сообщалось.
«Спасибо нашим защитникам, которые неутомимо сдерживают атаки противника, днём и ночью охраняют наши семьи! Победа будет за нами!» – написал губернатор.
В предыдущий раз Орловская область подвергалась нападению БПЛА 18 сентября. Отметим, что в свежей сводке Минобороны, опубликованной около семи утра, новая атака на Орловщину не упоминается.
ИА «Орелград»