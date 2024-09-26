На Орловщине землю сельхозназначения очистили от ТБО

26.9.2024 | 10:45 Закон и порядок, Новости

Нелегальную свалку ликвидировали.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Объект выявили в апреле в Шаблыкинском районе в Хотьковском сельском поселении. Как рассказали в ведомстве, площадь захламления составила 0,006 гектара.

Земля, предназначенная для сельского хозяйства, принадлежала ООО «Брянская мясная компания». В адрес юридического лица направили соответствующее предостережение.

В этом месяце собственник официально уведомил Россельхознадзор, что несанкционированная свалка ТБО ликвидирована.

Ранее стало известно, что орловскую область атаковала американская белая бабочка.

ИА «Орелград»


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