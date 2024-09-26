Госдуму попросят в 10 раз поднять штрафы за шумный транспорт

Проект обращения планируется рассмотреть на заседании Орловского облсовета.

Орловский областной Совет народных депутатов 27 сентября соберется на свое очередное заседание. В повестку денно 33 вопроса. В числе прочего депутаты планируют рассмотреть проект обращения в Госдуму по вопросу ужесточения ответственности за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением уровня шума. Из текста, адресованного спикеру Госдумы Вячеславу Володину, следует, что ответственность за указанное нарушение предусмотрена только на федеральном уровне, регионе не вправе вводить ее самостоятельно.

Согласно статье 8.23 КоАП РФ эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей. В Орле считают, что такие штрафы не являются существенным наказанием, поскольку «недобросовестным лицам легче заплатить штраф, чем соблюдать законодательство». Орловский облсовет планирует предложить Госдуме рассмотреть возможность увеличения суммы административного штрафа с 500 рублей до 5000 рублей по статье 8.23 и части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

«В условиях колоссального роста парка транспортных средств имеет место умышленное недобросовестное поведение водителей, а также должностных лиц, выпускающих в рейс транспортные средства, у которых уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами РФ, что является важнейшим фактором, оказывающим негативное воздействие на состояние здоровья человека, часто являясь причиной его существенного ухудшения», – говорится в проекте обращения.

Эксплуатация автомобилей и других транспортных средств с превышающим нормы уровнем шума грубым образом нарушает покой граждан, особенно в ночное время суток, считают также в Орле. Используя заведомо неисправное транспортное средство, правонарушители также сознательно увеличивают риск совершения дорожно-транспортных происшествий.

«Недобросовестные водители при эксплуатации своих транспортных средств используют неисправные или специально модифицированные системы выпуска отработанных газов двигателей либо умышленно на большой громкости слушают музыку при помощи звуковоспроизводящих устройств или устройств звукоусиления, что приводит к нарушению тишины и покоя окружающих как в местах общего пользования, так и в жилищах граждан, мешает комфортному сну и отдыху и может причинять прямой вред здоровью людей», – констатируют авторы проекта.

ИА «Орелград»