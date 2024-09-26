Мэрию Орла обязали расселить дом, который может рухнуть

Аварийным дом признали еще в мае 2023 года.

Советский районный суд обязал администрацию города Орла переселить семью из аварийного дома, предоставив ей жилье взамен. Иск подала сама семья, которая вынуждена проживать в доме, признанном непригодным для проживания людей. «При этом суд указал, что предоставление иного жилого помещения, отвечающего санитарным и техническим требованиям, взамен непригодного для проживания не может быть поставлено в зависимость от наличия плана и срока сноса дома», – уточнили в пресс-службе Советского райсуда.

Речь идет о многоквартирном двухэтажном доме №16 по улице Силикатной, 1956 года постройки. Семья из четырех человек, подавшая иск, проживает в одной из квартир этого дома, ютится в помещении, жилая площадь которого составляет 20,44 квадратных метра. В прошлом году здание обследовала межведомственная комиссия. На основании ее заключения дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

В апреле этого года здание обследовала специализированная организация. Она пришла к выводу, что несущие и ограждающие строительные конструкции дома, фундамент, стены, междуэтажные и чердачные перекрытия, крыша, лестницы для сообщения между этажами находятся в аварийном техническом состоянии. Общий физический износ оценивается в 69 процентов.

«Техническое состояние обследованного жилого дома не соответствует требованиям надежности и безопасности, – отметили в пресс-службе суда. – Жилой дом в настоящее время не пригоден для проживания людей. Противоаварийные мероприятия проводить по жилому дому нецелесообразно. Существует угроза жизни и проживания жителей жилого дома. Жителей дома необходимо срочно выселить и остановить эксплуатацию дома».

Было установлено, что еще в июне 2023 года администрация Орла приняла постановление, в соответствии с которым переселение граждан из указанного здания должно быть организовано в срок до 30 декабря 2029 года. Ввопрос в том, простоит ли аварийный дом еще пять лет? Суд, например, пришел к выводу, что дальнейшее проживание в доме, который признан аварийным, может создавать угрозу жизни и здоровью жильцов.

Определение срока сноса аварийных домов и сроков отселения жильцов является прерогативой местных властей. Но суд напомнил мэрии о Жилищном кодексе РФ, согласно которому переселение граждан из аварийного дома должно быть произведено в разумный срок с соблюдением права граждан на сохранность их жизни и здоровья. В данном случае «действия ответчика по непринятию мер к расселению граждан» были признаны незаконными. Иск был удовлетворен – мэрию обязали предоставить семье жилье по договору социального найма площадью не менее 20,44 квадратных метра, так как оно должно быть равнозначным по площади ранее занимаемому жилью. Решение не обжаловалось и уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»