В Орле ожидают прорыв в производстве прицепов

Областные власти назвали наиболее перспективные отрасли.

Губернатор Андрей Клычков утвердил прогноз социально-экономического развития Орловской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и распорядился внести его в установленном порядке в Орловский областной Совет народных депутатов. Прогноз является основой для верстки областного бюджета на ближайшие три года. Один из его разделов посвящен промышленному комплексу, который оказывает наибольшее влияние на общее состояние региональной экономики. Индекс промышленного производства, по предварительной оценке областных властей, в 2024 году составит 105 процентов.

Объем отгруженных товаров собственного производства достигнет 285,7 миллиарда рублей и по сравнению с предыдущим годом увеличится на 13,3 процента. Наиболее значительный рост ожидается в металлургическом производстве (индекс производства, по прогнозам, составит 116 процентов), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (113,2 процента), мебели (112,1 процента), электрического оборудования (110,2 процента), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (108 процентов), прочей неметаллической минеральной продукции (107,9 процента), готовых металлических изделий (107 процентов) и других.

«В среднесрочной перспективе планируется в первую очередь развивать отрасли, концентрирующие в себе ключевые технологические компетенции и потенциал для импортозамещения: электронная промышленность и производство электрооборудования, а также специализированное машиностроение (производство строительно-дорожной, коммунальной, наземной аэродромной, пожарной и прицепной техники), – следует из текста правительственного документа.

В прогнозном периоде 2025-2027 годов индекс промышленного производства по базовому варианту развития, предположительно, будет расти следующими темпами: в 2025 году он составит 102,2 процента, в 2026 году – 102,7 процента, в 2027 году – 103 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах достигнет к 2027 году 348,4 миллиарда рублей и возрастет относительно ожидаемого уровня 2024 года на 22 процента.

ИА «Орелград»