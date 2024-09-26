Готовность Баклановского ДК оценили только в 48%

Об этом говорили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

Его провёл губернатор Андрей Клычков.

С общим докладом о выполении нацпроектов в регионе выступил его заместитель Вадим Тарасов. В качестве проблемного объекта он упомянул и Баклановский дом культуры, который строят в Орловском муниципальном округе.

Тарасов оценил его строительную готовность всего в 48%. Также он отметил, что в проектный офис не представлен план и график выполнения работ — для оценки вероятности наступления рисков.

Напомним, что ДК начали строить в мае. Изначально его должны были сдать в августе, но теперь сроки отодвинулись на декабрь. Кроме того, выросла цена объекта — примерно с 66 миллионов до 75,5 миллиона рублей.

Со своей стороны, Клычков заметил, что количество рабочих, которые присутствуют на площадке, не внушает уверенности, что стройка завершится даже в новый срок. Губернатор попросил представителя администрации округа выстроить системную работу по данному объекту.

ИА «Орелград»