Парахин рассказал о ситуации на улице Орловских партизан

Также мэр Орла отчитался о благоустройстве сквера Гуртьева.

Вопросы обсуждались на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

О незавершённых объектах в областном центре рассказал градоначальник Юрий Парахин. «По Орловским партизанам — до 1 октября завершается экспертиза нижнего слоя и начинаем укладывать верхний слой», – пояснил он.

Клычков поручил Парахину ускорить процесс экспертизы, чтобы поскорее перейти к новому этапу фактических работ.

Кроме того, мэр Орла прояснил ситуацию со сквером Гуртьева. Благоустройство объекта должно завершиться 5 октября. «По освещению точно успеют, по клумбе остались гранитные работы», – поделился Парахин. По его словам, в сквере уже установлены все запланированные скамейки.

Также мэр рассказал, что из 24 дворов, запланированных к ремонту в этом году, пока официально не сданы восемь. В основном, они уже проходят экспертизу, но на двух дворовых территориях работы пока не завершены.

ИА «Орелград»