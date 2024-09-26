Возмутитель спокойствия с «Дворянки» не будет привлечён к ответственности

«Орёлград» выяснил подробности инцидента с невоздержанным мужчиной, который произошёл накануне.

Напомним, орловские СМИ опубликовали видео, на котором мужчина средних лет занимается самоудовлетворением в сквере «Дворянское гнездо». Это происходит в дневное время, на глазах у прохожих, в том числе, женщин.

В пресс-службе Управления МВД по Орловской области «Орёлграду» пояснили, что происшествие имело место ещё в мае текущего года.

Участковые уполномоченные полиции Управления МВД России по городу Орлу провели проверку и установили личность данного гражданина. «Он не подлежит привлечению к ответственности по состоянию здоровья», – пояснили в ведомстве.

Ранее подобный случай произошёл на бульваре Победы.

ИА «Орелград»