Возмутитель спокойствия с «Дворянки» не будет привлечён к ответственности

26.9.2024 | 11:20 Новости, Происшествия

«Орёлград» выяснил подробности инцидента с невоздержанным мужчиной, который произошёл накануне.

Фото: newsorel.ru

Напомним, орловские СМИ опубликовали видео, на котором мужчина средних лет занимается самоудовлетворением в сквере «Дворянское гнездо». Это происходит в дневное время, на глазах у прохожих, в том числе, женщин.

В пресс-службе Управления МВД по Орловской области «Орёлграду» пояснили, что происшествие имело место ещё в мае текущего года.

Участковые уполномоченные полиции Управления МВД России по городу Орлу провели проверку и установили личность данного гражданина. «Он не подлежит привлечению к ответственности по состоянию здоровья», – пояснили в ведомстве.

Ранее подобный случай произошёл на бульваре Победы.

ИА «Орелград»


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