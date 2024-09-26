Клычков резко поставил вопрос по поликлинике №1

26.9.2024 | 12:10 Медицина, Новости

Орловский губернатор установил дату заключения контракта.

Фото: vk.com/depdor57

Это 15 ноября. Информацию озвучили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

«По поликлинике №1 — прошу протокольное поручение, до 15 ноября — завершение экспертизы, проведение конкурсных процедур и заключение контракта на строительство. Других сроков не будет», – высказался Андрей Клычков.

Губернатор призвал ответственных чиновников «ускориться».

Ранее в качестве даты выхода из экспертизы называлось сегодняшнее число. При этом Клычков заявлял, что не будет подписывать ПСД на строительство, если в ней будут планироваться неоправданные затраты.

ИА «Орелград»


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