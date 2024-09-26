В Орле оценят поэзию СВО

В городе пройдет лекция «Донбасский хронограф: Поэзия СВО».

Как пояснили в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина, лекция «Донбасский хронограф: Поэзия СВО» будет приурочена ко Дню воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Мероприятие пройдет 30 сентября в 12:00 в читальном зале областной библиотеки. В качестве лектора выступит кандидат филологических наук Наталья Меркурьева. Она прочтет лекцию, посвященную современной «окопной» поэзии. Причем в центре внимания будет донбасский сборник «Великий блокпост», изданный под редакцией одной из его участниц Анны Ревякиной.

«45 имен военкоров, бойцов, людей, непосредственно причастных происходящему, простраивают логику антологии от 2014 года к 2022, – сообщили в «Бунинке». – На лекции будут звучать стихи Анны Долгаревой, Алисы Федоровой, Алексея Шмелева, Акима Апачева, Натальи Хаткиной. Материал рассчитан на старшеклассников. Лектор познакомит слушателей с феноменом формирующейся «фронтовой» поэзии, продолжающей поэтические традиции времен Великой Отечественной войны, но и звучащей новыми образами».

А днем раньше, 29 сентября в 15:00 в стенах «Бунинки» пройдет очередное занятие в рамках реализации образовательного проекта «НеЛицей» творческого объединения «Брусчатка». Тема нового занятия звучит так: «Проза. Парабола». Организаторы пояснили, что парабола – это один из жанров, который очень часто путают с притчей. О принципиальных различиях между параболой и притчей начинающим авторам расскажет руководитель проекта Лариса Панина.

«Парабола – это повествование с иносказательным характером. Особая форма изложения, движущаяся, словно по кривой (параболе). Почему параболу считают неоднозначной для русской литературы? Главная ее особенность: небольшой объем. А каким по объему произведением может быть парабола? На занятии авторы займутся практической работой и, конечно, поделятся результатами своего домашнего задания. Вход свободный. Приглашаем всех желающих», – заявили в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»