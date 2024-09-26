Поддержка Клычкова не помешала «орлам» вылететь из Кубка России

Наши футболисты проиграли «Соколу» и выбыли из дальнейшей борьбы за трофей.

Матч состоялся в Орле на стадионе имени Ленина накануне. Наш футбольный клуб и саратовский «Сокол» встретились в рамках Кубка России по футболу.

Игра сложилась драматично. В первом тайме гости забили дважды — на 14-й и 27-й минутах. Во второй половине встречи «Орёл» дважды поразил ворота противника (на 50-й минуте (Сергей Хмелевской) и на 73-й (Максим Дмитриев)). Однако гости ещё раз забили на 64-й минуте. Игра завершилась не в нашу пользу со счётом 2:3. По итогам встречи «Орёл» выбыл из дальнейших игр за Кубок России.

Губернатор Андрей Клычков присутствовал на трибунах и поддерживал орловскую команду. По итогам матча он поблагодарил наших спортсменов за яркую игру.

«Победы у вас еще впереди!» – высказался он.

Также в Орёл доставили сам Кубок России по футболу. Его привезли амбассадоры Российского Футбольного Союза – Дмитрий Хлестов, Александр Филимонов и Игорь Семшов. Кроме того, знаменитые спортсмены наградили воспитанников Академии имени Юрия Сёмина за выступление на турнире Юношеской Футбольной Лиги.

ИА «Орелград»