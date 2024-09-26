На Орловщине не забыли про «ЗуброПарк» и «Музей ратной славы»

Возможно, завтра Клычков обсудит эти проекты с Министром культуры России.

На совещании с главами муниципальных образований Андрей Клычков подтвердил, что завтра встретится с Ольгой Любимовой. При этом Андрей Клычков указал, что темой разговора станет поддержка туристической отрасли.

Орловские инициативы могут получить помощь в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Также наш регион вошел в федеральный проект «Земля для туризма».

Так, недавно проект под названием «ЗуброПарк» занял 5 место (в соответствующей «туристической» номинации» в онлайн-голосовании, которое организовал проект «Достижения.РФ». Напомним, что тогда же на конкурс выставили и незавершённый на тот момент ремонт сквера «Дворянское гнездо».

Также известно, о планах по созданию комплекса «Музей ратной Славы Орловского края». Кстати, он тоже участвовал в конкурсе достижений. Комплекс планируется построить в Орле. На данный момент разработки представлены руководству ВЭБ.РФ. Совместно с данной корпорацией орловские власти начали прорабатывать алгоритмы поиска инвесторов.

ИА «Орелград»