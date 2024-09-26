В Орле тротуар по Горького расширят до 2 октября

Работы ведутся рядом с Городским парком.

Об этом сообщает администрация Орла. Задание выполняет «Спецавтобаза».

Планируется, что на улице сделают монтаж тротуарной плитки и бортового камня (на участке длиной около 500 метров). Также подрядчик обязан убрать за собой строительный мусор. Если при работах будет повреждена земля, это также нужно будет исправить. При необходимости придётся заново посеять траву.

«Основная цель данных работ – расширение тротуара для возможности проведения качественной механизированной уборки» – пояснили в учреждении.

Контракт заключён 23 сентября. На его исполнение отведено 15 дней.

ИА «Орелград»