Доля убыточных предприятий выросла до 27 процентов

В Орловской области 75 предприятий закончили первое полугодие с убытком.

В первом полугодии 2024 года, по данным Орелстата, в Орловской области сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 15,781 миллиарда рублей. Сообщается, что 202 предприятия получили прибыль в размере 19,393 миллиарда рублей, а 75 предприятий имели убыток на сумму 3,611 миллиарда рублей. Данные цифры приведены без учета представителей малого предпринимательства, кредитных и некредитных финансовых организаций, государственных и муниципальных учреждений.

Статистики подсчитали, что в первом полугодии 2024 года доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла на 0,4 процентных пункта и составила 27,1 процента. Хуже всего дела обстоят в сфере транспортировки и хранения, в которой по итогам первой половины текущего года 60 процентов организаций оказались убыточными.

Неважно также дела обстоят в следующих сферах: водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – доля убыточных предприятий здесь составила 58,3 процента, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 57,1 процента, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 45 процентов, строительство – 42,9 процента, обрабатывающие производства – 25 процентов.

Наибольшее положительное сальдо (прибыль минус убыток) сложилось в сфере обрабатывающих производств – 7,704 миллиарда рублей. Далее следуют: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 5,192 миллиарда рублей, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 2,078 миллиарда рублей. Отрицательное сальдо (убыток минус прибыль) сложилось в строительстве – 112 миллионов рублей, в сфере транспортировки и хранения – 71,6 миллиона рублей.

ИА «Орелград»