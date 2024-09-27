2 октября на Орловщине взвоют сирены

27.9.2024 | 14:00 Новости, Общество

В регионе пройдёт комплексная проверка систем оповещения.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Орган возглавляет губернатор Андрей Клычков.

Мероприятие запланировано на ближайшую среду, 2 октября, на период с 10:30 до 12:00. Жители Орловщины услышат электросирены. Также будут работать громкоговорители и выносные акустические установки.

Кроме того, сигналы оповещения будут транслироваться в эфире общероссийских и региональных общедоступных теле- и радиоканалов, а также в мобильном приложении «МЧС России».

«Жителям Орловской области необходимо сохранять спокойствие – проверка носит плановый характер», – отметили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования