2 октября на Орловщине взвоют сирены

В регионе пройдёт комплексная проверка систем оповещения.

Об этом сообщили в областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Орган возглавляет губернатор Андрей Клычков.

Мероприятие запланировано на ближайшую среду, 2 октября, на период с 10:30 до 12:00. Жители Орловщины услышат электросирены. Также будут работать громкоговорители и выносные акустические установки.

Кроме того, сигналы оповещения будут транслироваться в эфире общероссийских и региональных общедоступных теле- и радиоканалов, а также в мобильном приложении «МЧС России».

«Жителям Орловской области необходимо сохранять спокойствие – проверка носит плановый характер», – отметили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

ИА «Орелград»