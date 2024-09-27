В Орле одобрили улицу Донецкую, переулок Луганский

Депутаты горсовета на сессии 27 сентября согласовали наименования.

Улицу Донецкую и переулок Луганский городской комиссией по наименованию предложено нанести на карту Орла в районе бывшего северного аэропорта. Начальник управления градостроительства Мария Родштейн пояснила, что там сформировано более 50 участков для индивидуального жилищного строительства.

Предложенные к присвоению элементам улично-дорожной сети наименования являются “данью памяти героического подвига жителей Донбасса и всех участников специальной военной операции”, пояснили чиновники. Депутаты поддержали без возражений. Лишь депутат Николай Паршиков отметил, что, не умаляя подвиги Донбасса, не следует забывать и о героях-орловцах. Народному избраннику рекомендовали сформировать инициативную группу и выйти с предложением.

ИА “Орелград”