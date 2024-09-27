В Орле одобрили улицу Донецкую, переулок Луганский

27.9.2024 | 13:39 ЖКХ, Новости

Депутаты горсовета на сессии 27 сентября согласовали наименования.

Улицу Донецкую и переулок Луганский городской комиссией по наименованию предложено нанести на карту Орла в районе бывшего северного аэропорта. Начальник управления градостроительства Мария Родштейн  пояснила, что там сформировано более 50 участков для индивидуального жилищного строительства.

Предложенные к присвоению элементам улично-дорожной сети наименования являются “данью памяти героического подвига жителей Донбасса и всех участников специальной военной операции”, пояснили чиновники. Депутаты поддержали без возражений. Лишь депутат Николай Паршиков  отметил, что, не умаляя подвиги Донбасса, не следует забывать и о героях-орловцах. Народному избраннику рекомендовали сформировать инициативную группу и выйти с предложением.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования