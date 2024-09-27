Для скандального дома на Космонавтов нашли УК

Правда, её пришлось назначать «сверху».
Соответствующие документы появились на сайте администрации Орла. Они утверждены мэром города Юрием Парахиным.
Первое постановление включает ООО «Орелжилэксплуатация» в перечень управляющих организаций, которые назначаются «опекунами» многоквартирных домов в случаях, когда сами жильцы не выбрали или не реализовали свой способ управления и не определили свою УК самостоятельно. Второй документ назначает данную компанию управляющей
организацией для здания по Космонавтов, №15 (ранее №4).
Напомним, речь идёт о доме, постройка и сдача которого растянулись на долгие годы. Сейчас в здание постепенно заселяются жильцы.
Недавно глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по данному дому в третий раз (предыдущие отменялись по инициативе прокуратуры).
ИА «Орелград»