Для скандального дома на Космонавтов нашли УК

Правда, её пришлось назначать «сверху».

Соответствующие документы появились на сайте администрации Орла. Они утверждены мэром города Юрием Парахиным.

Первое постановление включает ООО «Орелжилэксплуатация» в перечень управляющих организаций, которые назначаются «опекунами» многоквартирных домов в случаях, когда сами жильцы не выбрали или не реализовали свой способ управления и не определили свою УК самостоятельно. Второй документ назначает данную компанию управляющей

организацией для здания по Космонавтов, №15 (ранее №4).

Напомним, речь идёт о доме, постройка и сдача которого растянулись на долгие годы. Сейчас в здание постепенно заселяются жильцы.

Недавно глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по данному дому в третий раз (предыдущие отменялись по инициативе прокуратуры).

ИА «Орелград»