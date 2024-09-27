В Орле ввели надбавки для руководителей детских садов

Вступило в силу соответствующее постановление администрации города.

В Орле начало действовать постановление администрации города о внесении изменений в порядок установления стимулирующих выплат и оказания материальной помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений. Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Согласно постановлению мэрии, вновь назначенным руководителям дошкольных образовательных учреждений положены надбавка за интенсивность, напряженность и эффективность (качество) работы и надбавка за интенсивность и высокие результаты работы.

Они устанавливаются со дня назначения на должность до 1 октября следующего календарного года. Надбавка за особые условия работы устанавливается по решению учредителя в размере 10 процентов к должностному окладу руководителям учреждений, имеющих структурные подразделения по выявлению и поддержке одаренных обучающихся образовательных организаций (технопарки «Кванториум»), реализующие дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности.

«К числу показателей оценки эффективности работы руководителей общеобразовательных учреждений образования города Орла дополнительно отнесена реализация образовательных программ в классах психолого-педагогической направленности, – следует из аналитического обзора. – При оценке эффективности работы руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей учитывается также доля обучающихся, осваивающих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки на этапе начальной подготовки или учебно-тренировочном этапе, на этапе совершенствования спортивного мастерства или этапе высшего спортивного мастерства».

Расчеты будут производиться от общего количества обучающихся, суммарно по видам спорта и этапам, по состоянию на 1 августа текущего года. С 1 января 2025 года будет работать комиссия для подготовки расчета размера выплат стимулирующего характера в отношении руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению образования, спорта и физической культуры администрации города Орла. Согласно поправкам, она создается ежегодно в срок до 5 августа. Для организаций, подведомственных управлению культуры, аналогичная комиссия будет создаваться ежегодно в срок до 12 января.

ИА «Орелград»