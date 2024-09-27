Мэрия Орла в четвертый раз попробует продать «Волгу»

Находящийся в муниципальной собственности автомобиль пока никого не заинтересовал.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла известило о проведении очередных аукционных торгов в электронной форме по продаже объектов муниципального имущества. На торги, назначенные на 28 октября, планируется выставить всего один лот – легковой автомобиль ГАЗ-3110. Начальная цена лота составляет всего 25 045 рублей. Шаг аукциона установлен в размере 1 252 рубля. Для участия в торгах надо внести задаток в сумме 2 504 рубля.

Проигравшим участникам задаток вернут по окончании торгов, а победителю его зачтут в счет оплаты покупки. Впрочем, это будет уже четвертая попытка пустить с молотка указанный автомобиль. Ранее власти пытались его продать в феврале, мае и июне 2024 года, но заявок на участие в торгах тогда не поступило. В результате предыдущие аукционы были признаны несостоявшимися.

ГАЗ-3110 «Волга» — это автомобиль среднего класса производства Горьковского автозавода, выпускавшийся с 1997 по 2004 годы. Автомобиль, выставленный на торги мэрией, был изготовлен в 2000 году. Он включен в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Орла на 2024 год. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже автомобиля и условиях его проведения являются условиями публичной оферты.

В торгах могут принять участие как юридические лица, так и простые граждане. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации. Заявки подаются на электронную площадку. Продавец вправе отказаться от аукциона не позднее чем за три дня до даты его проведения. Напомним, что программу приватизации муниципального имущества утвердили депутаты Орловского горсовета. С учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы предполагаются в размере 1,236 миллиарда рублей.

Из них на реализации муниципального имущества власти города планируют заработать 198,254 миллиона рублей, на реализации земельных участков, находящихся под объектами приватизации, – 20,111 миллиона рублей, на реализации транспортных средств – 282 тысячи рублей, на реализации 100-процентного пакета акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» – 1,018 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»