В Орловской области не работает закон о наливайках

Виной тому медлительность чиновников областного правительства.

Проблему поднял спикер регионального парламента Леонид Музалевский на сегодняшней сессии.

«Депутаты облсовета по многочисленным просьбам жителей приняли закон «о наливайках»… Законопроект должен действовать с 1 сентября. Законопроект не действует — в связи с тем, что не подготовлен правительством перечень тех объектов, которые попадают и не попадают под действие данного закона», – рассказал Музалевский.

«Я убедительно попрошу в кратчайший срок разработать такое положение и представить в облсовет… Жители уже звонят, пишут. Они надеялись, что будут спокойно спать с сентября месяца — ничего нет», – резюмировал спикер.

Законопроект приняли ещё в мае. Согласно финальному решению, торговать алкоголем в заведениях общепита, расположенных в жилых зонах, нельзя с 21:00 до 10:00.

ИА «Орелград»