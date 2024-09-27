В Орле не выявили нарушений при проведении ЕГЭ

Дополнительный период сдачи экзаменов прошел в штатном режиме.

В Орловской области завершился дополнительный период проведения ГИА-11 2024 года. Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, в заключительный резервный день четыре выпускника сдавали экзамен по математике, а один выпускник – по русскому языку. В целом по Орловской области в дополнительные сроки единый государственный экзамен сдавали восемь выпускников.

«Все экзамены заключительного – дополнительного периода прошли в штатном режиме, нарушений не выявлено, – такой комментарий дал директор Регионального центра Дмитрий Логутеев. – По итогам его проведения выпускники, успешно пересдавшие экзамены, смогут получить аттестат о среднем общем образовании. С завершением ГИА-2024 начинается новый этап – подготовка к следующему году. Мы благодарим всех участников экзаменационной кампании за ответственную и кропотливую работу».

Напомним, что ЕГЭ дополнительного периода стартовал 4 сентября с экзамена по русскому языку, участниками которого стали три выпускника. Для проведения экзаменов в дополнительный период пункт приема экзаменов (ППЭ) был организован на базе Некрасовской общеобразовательной школы, в его работе было задействовано 11 сотрудников. Для обеспечения открытости и объективности проведения экзамена в пункте проведения экзаменов присутствовал региональный общественный наблюдатель. Кроме того, в ситуационно-информационном центре Орловской области за ходом экзаменов следили три онлайн-наблюдателя.

Также в Орловской области завершился дополнительный период проведения ГИА-9 – это экзаменационные испытания для девятиклассников. Сдать экзамены в сентябре могли те, кто не сдавал их летом, а также те, кто летом получил неудовлетворительные оценки. По словам Дмитрия Логутева, в сентябрьских экзаменах приняли участие 377 человек. Экзамены прошли в штатном режиме, без нарушений и сбоев.

«Успешно сдавшие экзамены ребята получат аттестат об основном общем образовании, что позволит им продолжить обучение в 10 классе или поступить в средние профессиональные образовательные учреждения», – подытожил директор Регионального центра оценки качества образования.

ИА «Орелград»