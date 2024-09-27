Облсовет расширил права чиновников в сфере обращения с деревьями

Законопроект приняли в окончательном чтении.

Это произошло на сегодняшней сессии регионального парламента. Речь идёт о законе под названием «Об отдельных правоотношениях в сфере зеленых насаждений в Орловской области».

По сути, он расширяет права регионального правительства, связанные с данной сферой. Закон внёс на рассмотрение губернатор Андрей Клычков.

Полномочия касаются как восстановительных работ, так и деятельности по рубке и сносу зелёных насаждений. Однако в любом случае он распространяется только на деревья, которые находятся на земле, оформленной как государственная собственность.

Некоторые парламентарии посчитали законопроект недоработанным. Однако в итоге было решено всё же принять его — с тем, чтобы потом, при необходимости, внести поправки.

ИА «Орелград»