На Орловщине ожидается ухудшение пожарной обстановки

27.9.2024 | 17:00 Новости, Происшествия

Об этом заявили в Федеральной Авиалесоохране.

Фото: ИА «Орелград»

В ведомстве считают, что в октябре пожарная обстановка в орловских лесах может ухудшиться. Такие выводы специалисты сделали на основе информации Росгидромета, а также ранее собранных многолетних данных.

Основной причиной может стать тёплая и сухая погода, которая ожидается в октябре. Конкретно на Орловщине лесные пожары наиболее вероятны в центральной и западной частях.

Также риски таких ЧП повышаются в других регионах ЦФО – в Белгородкой, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.

Ранее стало известно, что 2 октября на Орловщине взвоют сирены.

ИА «Орелград»


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