Очистка русла реки Сосна обернулась судом

Суд обязал подрядчика выплатить заказчику крупную неустойку.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Воддорстрой» из Курской области к департаменту надзорной и контрольной деятельности Орловской области, а также встречный иск госведомства. Курская компания просила суд о признании незаконным решения департамента об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, а департамент просил о взыскании неустойки за неисполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом, в размере 558,36 тысячи рублей.

Спор возник вокруг проекта по расчистке участка русла реки Сосна в поселке городского типа Колпна. Он реализовывался в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Кроме того, финансирование частично обеспечивалось в рамках государственной программы Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность».

Департаментом были заключены государственные контракты на выполнение работ по разработке проектной документации с ООО «Проектный институт территориального развития» и на оказание услуг по осуществлению строительного контроля с ЗАО «Горпроект». Контракт на выполнение работ по расчистке русла реки Сосна был заключен с ООО «Воддорстрой». Срок исполнения был определен сторонами с момента заключения контракта и до 1 декабря 2023 года.

В адрес департамента от ЗАО «Горпроект» поступили сведения о том, что с учетом имеющихся темпов выполнения завершение работ в установленный срок является маловероятным. Кроме того, «Горпроект» сообщил о том, что при проведении строительного контроля были выявлены нарушения условий контракта, в том числе нарушения технологии выполнения работ и применения несоответствующих проекту материалов.

Сведения о незначительной динамике выполнения работ и о нарушениях технологии также в содержались в справке о ходе выполнения работ, составленной в конце августа 2023 года, и в отчетах об осуществлении строительного контроля. В связи с этим департамент направил подрядчику претензию требованием ликвидировать отступления от требований проекта, в том числе отставание от плана-графика производства работ, а также устранить иные нарушения.

Так как требования претензии исполнены не были, департамент принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Подрядчик счел, что решение департамент было принято в нарушение норм гражданского законодательства. Арбитражный суд принял сторону департамента. В удовлетворении иска подрядчика он отказал, а встречный иск департамента удовлетворил частично, снизив сумму неустойки до 478,36 тысячи рублей. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»