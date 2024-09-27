Около 1000 мелких хулиганов поймали в Орловской области

Управление МВД оценило состояние преступности в общественных местах.

Только в августе 2024 года на территории Орловской области полицией было задокументировано 117 фактов мелкого хулиганства, по которым были составлены протоколы об административном правонарушении. Ответственность в данном случае предусмотрена статьей 20.1 КоАП РФ. А в целом за восемь месяцев текущего года полиция составила по этой статье уже 932 административных протокола. Такие данные приводит региональное Управление МВД России.

Всего с начала года сотрудниками органов внутренних дел в Орловской области было выявлено 12 301 административное правонарушение, без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. Лидером данного «рейтинга» традиционно остается статья 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), по которой составлено 3014 административных протоколов, на втором месте расположилась статья 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) – 1378 административных протоколов.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции органов внутренних дел и вневедомственной охраны Росгвардии. Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования выявлено 218 лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения», – следует из отчета регионального Управления МВД.

Ведомство также отмечает, что состояние преступности в общественных местах по итогам прошедших восьми месяцев 2024 года характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 24,8 процента, по сравнению с прошлым годом. Непосредственно на улицах их количество снизилось на 27,3 процента. В структуре уличной преступности в этом году совершенно не зарегистрировано фактов изнасилований, заметно уменьшилось количество грабежей и хулиганств.

ИА «Орелград»