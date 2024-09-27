За год доходы рядовых орловцев выросли на 15 процентов

За тот же период времени уровень расходов вырос на 12 процентов.

В Орловской области в первом полугодии 2024 года объем денежных доходов населения сложился в размере 204,262 миллиарда рублей и увеличился на 15,1 процента по сравнению с первым полугодием 2023 года. Такие данные представил Орелстат. Реальные денежные доходы, по оценке статистиков, во втором квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 6,6 процента.

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) во втором квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 7,6 процента, – отмечает Орелстат. – В структуре денежных доходов населения во втором квартале 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года выросли доли оплаты труда и прочих денежных поступлений при снижении долей доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и доходов от собственности».

Денежные расходы населения Орловской области в первой половине текущего года составили 162,33 миллиарда рублей и увеличились на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом. Население региона израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 142,4 миллиарда рублей, что на 10,6 процента больше, чем было потрачено годом ранее. Превышение уровня доходов над уровнем расходов привело к тому, что в первой половине текущего года прирост сбережений орловцев составил 41,932 миллиарда рублей. Для сравнения, в первом полугодии предыдущего года прирост сбережений населения составлял 32,578 миллиарда рублей.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в июле 2024 года работникам организаций составила 53 915 рублей, – сообщает также Орелстат. – По сравнению с июнем 2024 года она снизилась на 9,8 процента, а по сравнению с июлем предыдущего года увеличилась на 19 процентов. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2024 года выросла по сравнению с июлем 2023 года на 9 процентов».

ИА «Орелград»