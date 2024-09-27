В Орле начали отмечать День пожилого человека

Череду мероприятий открыла тематическая выставка.

В Орле стартовал цикл мероприятий посвященных Международному дню пожилых людей. Так, выставка «В гармонии с возрастом» открылась в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Она проработает по 10 октября. Экспозиция представлена журналами: «Вопросы экономики», «Социальная работа», «Социологические исследования», «Клуб» и др. Как пояснили организаторы, выставленные издания поднимают вопросы достижения активного долголетия, социального обслуживания одиноких пожилых людей, вовлечения активных пенсионеров в волонтерскую деятельность, освещают проблемы работы домов для инвалидов и престарелых людей.

«Библиотечные фонды способны оказать помощь пожилым людям, ставящим своей целью активное долголетие, желающим сохранить в себе энергичность, и чувство полноты и качества жизни, – подчеркнули в «Бунинке». – Помощь эта заключается в предоставлении информации, которая нацелит читателей на работу над собой, на заботу о здоровье, подарит идеи творческого досуга, подскажет выходы из стрессовых ситуаций».

А 1 октября в 12:00 в концертном зале Орловского областного центра народного творчества состоится мероприятие под названием «День добра и уважения». Оно также будет посвящено Международному дню пожилого человека. Праздничную программу представит клубное формирование «Встреча», члены которого примут участие в конкурсе «Осенний переполох», исполнят свои любимые песни, почитают стихи и от души потанцуют.

«Что может быть важнее людей, которые знают так много о жизни, обладают мудростью, опытом, добротой?» – задаются риторическим вопросом в Орловском областном центре народного творчества. Ответ очевиден, убедиться в этом можно будет на праздничном концерте. К слову, Международный день пожилых людей отмечается 1 октября, начиная с 1991 года. Он был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этот день в Орловской области и других регионах России традиционно проходят различные фестивали, конференции и конгрессы, посвященные правам пожилых людей и их роли в обществе.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»