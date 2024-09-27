Орловскому ТТП выделили 92 млн рублей

27.9.2024 | 13:10 Новости, Транспорт, Экономика

Средства пойдут на погашение задолженностей и текущую работу.

ИА “Орелград”

Заместитель мэра Орла Алексей Степанов на сессии горсовета 27 сентября пояснил, что деньги перераспределяются от МКУ «Жилищное управление». Учреждению была согласована рассрочка по налоговым платежам.  92 млн рублей, в которых у ЖУ нет острой необходимости, администрация города предложила перенаправить в управление по муниципальному имуществу, а далее – в ТТП для «недопущения банкротства» предприятия.

Депутаты посетовали, что изменений требует вся транспортная логистика, не понятен план, как избегать многомиллионных убытков. Председатель бюджетного комитета Тимур Нерушев отметил, что от недофинансирования ТТП страдает и качество перевозок, и бюджет в итоге.

«Предприятие очень значимое и бросать его нельзя», – заключил Нерушев.

Перераспределение средств было одобрено. Мэр Орла Юрий Парахин, завершая сессию, обратился к депутатам. Он поблагодарил их за поддержку выделения средств  ТТП. Парахин попросил при формировании бюджета на следующий год сразу заложить необходимую сумму, чтобы не возвращаться к этому вопросу. По мнению градоначальника, электротранспортное предприятие является планово убыточным и  это невозможно изменить.

ИА “Орелград”


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