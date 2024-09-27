Прокуратура помогла орловским чиновникам позаботиться об участниках СВО

27.9.2024 | 12:55 Новости, СВО

Понадобилось вмешательство надзорного ведомства.

Генпрокурор России Игорь Краснов. Фото: epp.genproc.gov.ru

Об этом стало известно из сообщения, распространённого пресс-службой Генеральной прокуратуры. Соответствующие поручения дал руководитель ведомства — генпрокурор России Игорь Краснов.

Орловская область оказалась в числе нескольких проблемных регионов, где имелись недоработки, связанные с соблюдением прав участников СВО, а также членов их семей. Как отметили в ведомстве, особые сложности наблюдаются в вопросах жилищного характера.

«В Орловской области после рассмотрения актов прокурорского реагирования сформированы земельные участки для передачи участникам спецоперации», — сообщили в Генпрокуратуре.

Также в список проблемных субъектов, перечисленных в материале, попали Калужская область, Бурятия, Иркутская и Томская области, Луганская Народная Республика.

ИА «Орелград»


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