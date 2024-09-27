Под Орлом рядом с детсадом появился зловонный ручей

27.9.2024 | 16:06 ЖКХ, Новости, Происшествия

Нечистоты льются из канализационного люка.

Фото: vk.com/orel_onlain

Соответствующее видео появилось в паблике «Инцидент/Орёл». Кадры сняты в Орловском муниципальном округе в деревне Образцово на Пионерской улице.

Судя по ролику, источник нечистот, действительно, находится в шаговой доступности от местного детского сада — примерно в нескольких десятках метров. Проблема состоит ещё и в том, что зловонный поток, в кончено итоге, стекает не просто на землю, а в реку.

«В обед дети гуляют здесь, а в 30 метрах от них течёт и пахнет», — рассказал автор видео.

По словам орловца, источником всего этого может являться насосная станция, которая находится прямо за детским садом. Она занимается перекачкой канализационных стоков.

ИА «Орелград»


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