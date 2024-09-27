Орловское село станет «Населённым пунктом воинской доблести»

27.9.2024 | 16:14 Новости, Общество

Звание присвоят селу Фошня.

Фото: Управление по госохране ОКН Орловской области

Оно находится в Колпнянском районе.

Решение о присвоении звания приняли на сегодняшней сессии Орловского областного Совета народных депутатов. Во время Великой Отечественной войны село находилось под оккупацией (с ноября 1941 по февраль 1943), но в нём постоянно шли ожесточённые бои с фашистами.

Так, в феврале 1942 года за освобождение населённого пункта бился 507-й стрелковый полк 148-й стрелковой дивизии, которым командовал старший лейтенант Иван Архипов. Впоследствии по итогам этих боёв он был награжден медалью «За отвагу».

Красная армия освободила село Фошня от оккупантов 2 февраля 1943 года.

ИА «Орелград»


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