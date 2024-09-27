Зеленым пятачкам у администрации области дали названия

В Орле появились скверы Столыпина и Муромцева.

Решения о наименовании были приняты на сессии горсовета 27 сентября.

Территория между улицами Салтыкова-Щедрина, Максима Горького и администрацией региона – теперь сквер им. С.А. Муромцева. Там же располагается бюст первого председателя российского парламента. С противоположной стороны, между улицами Салтыкова-Щедрина и Ленина, – сквер им. П.А. Столыпина.

Председатель профильного комитета горсовета Татьяна Малыгина при обсуждении особо остановилась на втором объекте. Она подчеркнула, что имя Столыпина внесено в века. Его детство связано с Орлом. Рядом со сквером когда-то стоял дом Столыпиных. В дальнейшем в зеленой зоне также появится бюст премьер-министра, инициатора проведения знаменитой аграрной реформы.

Отметим, Петр Аркадьевич Столыпин родился в Дрездене 2 апреля 1862 года, учился в гимназиях в Вильно и Орле. В 1881 году окончил курс 1-й Орловской мужской гимназии и поступил в Петербургский университет.

ИА “Орелград”