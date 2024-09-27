Подрядчик орловских мостов рассказал о «комиссионных» для братьев Лежневых

27.9.2024 | 12:45 Криминал, Новости

Информацию в суде озвучил владелец компании «Ремспецмост» Александр Молчанов.

Фото: newsorel.ru

В Советском суде Орла начался процесс по его делу. Молчанов является обвиняемым, но заключил сделку со следствием и дал важные показания на других людей, причастных к преступлениям. В их числе — советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, а также его брат.

В ходе заседания Молчанов рассказал, что его сотрудничество с Лежневым началось в 2019-м году. Советник сам предложил ему заняться ремонтом моста Дружбы. По словам Молчанова, после этого «Лежнев занимался согласованием с некими людьми». В результате власти расторгли контракт, заключённый с предыдущим подрядчиком, и, по итогам новых торгов, подписали его с «Ремспецмостом», пишут «Орловские новости».

«В дальнейшем нам было поставлено условие, что нужно будет выплачивать комиссионные… Через какой-то промежуток времени было выставлено условие Лежневым Александром и Лежневым Сергеем, что нужно отдать один миллион рублей. Якобы это условие, которое поставило вышестоящее руководство», – рассказал Молчанов.

«Комиссионные» перечислялись компаниям, которые называл Александр Лежнев. Как считает Молчанов, таким образом происходило обналичивание средств.

Далее Сергей Лежнев предложил компании новые контракты — на ремонт Красного моста в Орле и на ремонт моста через реку Сосну в Ливенском районе.

«Были озвучены проценты, которые нужно было отдать с обоих мостов – с Красного моста и ливенского моста – за то, что объекты выиграны и будут реализованы компанией «Ремспецмост»», – пояснил Молчанов.

Компания согласилась взяться и за эти проекты. Выплата «комиссионных» происходила по прежней схеме.

Сумма этих незаконных выплат осталась неозвученной. Однако общий объём хищений на трёх мостах оценивается в 76 миллионов рублей. Как рассказал гособвинитель, чтобы не остаться в убытке, подрядчик экономил на материалах — так, для моста Дружбы использовались более дешёвые деформационные швы.

ИА «Орелград»


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