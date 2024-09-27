В облсовете разошлись мнения о поддержке айтишников

Против таких мер выступил первый вице-спикер Михаил Вдовин.

Дискуссия состоялась во время сегодняшней сессии регионального парламента.

Депутаты рассматривали поправки в областное законодательство, вводящие сниженные налоговые ставки для нескольких категорий плательщиков (применяющих упрощённую систему налогообложения) на будущий год. Это мера поддержки бизнеса, которая применяется на Орловщине с 2009-го года.

Список льготных категорий остался прежним. Законопроект продлили на 2025-й на обычных условиях — большинством голосов. Правда, после дискуссии.

Её начал первый зампред облсовета Михаил Вдовин, возмутившийся тем, что в число «льготников» вошли компании, которые работают в сфере IT.

«Там огромные деньги… Большие заработные платы — вы знаете, IT-технологии на первом месте идут сейчас. И мы предоставляем им льготы. Может быть, пересмотреть всё-таки? Социальные расходы — в первую очередь?» – задался вопросом Вдовин.

Как пояснил глава Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев, державший ответ перед депутатами по данному вопросу, «айтишники» попали в список льготников-налогоплательщиков в минувшем году. «Вы видели, что происходило на рынке компьютерных услуг, что происходило со специалистами. Были приняты большие решения на федеральном уровне… В том числе — для предотвращения оттока таких специалистов в другие регионы и другие страны», – высказался он.

Чиновника поддержал Руслан Перелыгин. «Если мы не будем IT-сферу поддерживать, мы будем, не знаю, что-то другое поддерживать», – заметил он. Также депутат рассказал о недавнем разговоре с «директором крупного мобильного оператора». «Ужас что происходит — зарплаты инженеров 40 или 50 тысяч максимум», – поделился Перелыгин.

ИА «Орелград»