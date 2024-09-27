В Орле больница Семашко привела в порядок крышу

27.9.2024 | 10:39 Медицина, Новости, Общество

Проблемный участок отремонтировали благодаря помощи благотворительного фонда «Созидание».

Известно, что в ремонте нуждалась часть крыши, расположенная в главном корпусе над помещением, где пациенты проходят процедуру магниторезонансной томографии (МРТ). Здесь установлено дорогостоящее медицинское оборудование, которое могло пострадать из-за последствий протечек.

В результате ремонта в проблемном месте заменили кровлю, а также водосточные желоба. «Созидание» помогает больнице не в первый раз.

«Благодаря стратегическому партнеру фонда – группе компаний «ОДСК» – удалось выстроить системный подход в оказании помощи крупному многопрофильному лечебно-профилактическому учреждению Орла. Данная работа необходима для того, чтобы как можно больше жителей города получили экстренную специализированную помощь и вернулись к привычному образу жизни», – рассказывает Екатерина Сачкова.

В минувшем году фонд реализовал здесь сразу несколько проектов. Благодаря благотворителям в больнице заменили окна (в главном и хирургическом корпусках, травматологическом пункте и отделении ЛОР), а также установили перегородки, позволившие создать новое стационарное отделение реабилитации пациентов.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования