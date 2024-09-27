В Орле больница Семашко привела в порядок крышу

Проблемный участок отремонтировали благодаря помощи благотворительного фонда «Созидание».

Известно, что в ремонте нуждалась часть крыши, расположенная в главном корпусе над помещением, где пациенты проходят процедуру магниторезонансной томографии (МРТ). Здесь установлено дорогостоящее медицинское оборудование, которое могло пострадать из-за последствий протечек.

В результате ремонта в проблемном месте заменили кровлю, а также водосточные желоба. «Созидание» помогает больнице не в первый раз.

«Благодаря стратегическому партнеру фонда – группе компаний «ОДСК» – удалось выстроить системный подход в оказании помощи крупному многопрофильному лечебно-профилактическому учреждению Орла. Данная работа необходима для того, чтобы как можно больше жителей города получили экстренную специализированную помощь и вернулись к привычному образу жизни», – рассказывает Екатерина Сачкова.

В минувшем году фонд реализовал здесь сразу несколько проектов. Благодаря благотворителям в больнице заменили окна (в главном и хирургическом корпусках, травматологическом пункте и отделении ЛОР), а также установили перегородки, позволившие создать новое стационарное отделение реабилитации пациентов.

ИА «Орелград»