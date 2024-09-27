Возбуждение дела о похищении Илия связано с Япончиком и Мишустиным

Так считает орловская журналистка Валентина Остроушко.

Известная орловчанка опубликовала в своих соцсетях любопытные подробности, связанные с громким делом о похищении старца Илия. В преступлении подозревается Геннадий Цурков, руководитель проекта «Орловский колос» и многолетний «опекун» известного православного монаха.

Как рассказала Остроушко, она и Цурков проходят в качестве свидетелей по делу об убийстве предпринимателя по прозвищу Япончик (не криминального авторитета Вячеслава Иванькова, а другого человека с такой же кличкой, из Орла). Преступление произошло в 1998-м году. Однако оно, как и многие другие важные дела минувших лет, расследуется СКР сейчас.

По словам журналистки, недавно правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве орловского Япончика и вызвали свидетелей на допрос. Остроушко явилась, а Цурков не сделал этого.

Такое поведение могло сыграть свою роль при нынешних событиях. «В Болхове его брали как неявившегося свидетеля, а уже в Москве он стал проходить по делу о похищении старца Илия», – утверждает орловчанка.

Ещё один, более свежий фактор — это письмо, отправленное на имя премьер-министра федерального правительства Михаила Мишустина и подписанное старцем Илием. Его суть сводится к тому, что федеральные земли сельскохозяйственного назначения, которые находятся в управлении Орловского аграрного университета, используются вузом неэффективно. «Старец, как заправский руководитель агрохолдинга, рассуждает об увеличении поголовья, организации искусственного осеменения, о запуске нового молочно-товарного комплекса», – отмечает Остроушко.

Как считает журналистка, именно эти два фактора и могли повлиять на решение о задержании Цуркова.

ИА «Орелград»